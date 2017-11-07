The republicans have swept the two Township Committee seats in Dennis Township. Numbers were released by the County at 9:42pm which show Thomas VanArtsdalen III and Scott Turner winning by fewer than 100 votes over democrats Donald Tozer and Dorothy Merlino.
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- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- 9:42pm: REPUBLICANS SWEEP BOTH SEATS IN DENNIS TOWNSHIP
- 9:39pm: NOLAN HOLDS SLIM LEAD OVER HARRON, VOTE TOTALS ENDING SOON
- 9:37pm: MOREY, PIERSON WIN RE-ELECTION TO FREEHOLDER BOARD
- 9:35pm: WHO WINS IN DENNIS? COUNTY’S ELECTION SITE PROVIDES NO CLUES
- 9:30pm: SHERRIF’S RACE RAZOR TIGHT WITH MORE THAN HALF VOTES COUNTED
- 9:20pm: COUNTY NUMBERS PUT HARRON IN LEAD OVER NOLAN
- 9:17pm: DEMOCRATS CRUSHING REPUBLICANS IN LEGISLATIVE RACES IN CAPE
- 9:16pm: NOLAN GROWS LEAD IN SHERIFF’S RACE
- 9:12pm: COULD BE GOP SWEEP OF TWO FREEHOLDER SEATS
- 9:10pm: NOLAN CONTINUES TO LEAD IN SHERRIF’S RACE