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9:42pm: REPUBLICANS SWEEP BOTH SEATS IN DENNIS TOWNSHIP

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By on Dennis Township, Election Night 2017, Local News

The republicans have swept the two Township Committee seats in Dennis Township.  Numbers were released by the County at 9:42pm which show Thomas VanArtsdalen III and Scott Turner winning by fewer than 100 votes over democrats Donald Tozer and Dorothy Merlino.

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